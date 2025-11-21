Gangster Haute Couture – Dunkerque

Gangster Haute Couture Début : 2025-11-21 à 20:00. Tarif : – euros.



La compagnie théâtrale SPRO, vous propose de venir découvrir cette comédie originale où se mêle amour, situations cocasses et intrigues.

Comme son nom l’indique, l’histoire se passe dans le monde de la haute couture et raconte les déboires d’un patron d’une agence de mode et de mannequins, qui est au bord de la faillite et qui ne comprends pas pourquoi.

Sa secrétaire essaye de lui expliquer les raisons de cette descente aux enfers, mais rien n’y fait.

Dans un dernier espoir de sauver l’agence, le patron va faire un pacte avec un gangster, mais il va vite se rendre compte

que ce n’était peut-être pas une si bonne idée que ça.

Pour se sortir de cette situation, il va devoir jongler entre le gangster, sa femme et sa secrétaire, mais il ne s’attend vraiment pas à la tournure que vont prendre les évènements.

7 bis Pl. du Casino, 59240 Dunkerque, France Dunkerque