Gannat Fête Noël Gannat
Gannat Fête Noël Gannat dimanche 7 décembre 2025.
Gannat Fête Noël
Jardin Delarue Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Retrouvez la magie de Noël à Gannat ! Animations, stands, décorations et ambiance féérique au jardin Delarue. Une journée festive pour petits et grands, à partager en famille ou entre amis.
.
Jardin Delarue Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 00 50 accueil@ville-gannat.fr
English :
Experience the magic of Christmas in Gannat! Entertainment, stalls, decorations and a magical atmosphere in the Delarue garden. A festive day for young and old, to share with family and friends.
German :
Entdecken Sie den Zauber von Weihnachten in Gannat! Animationen, Stände, Dekorationen und eine märchenhafte Atmosphäre im Delarue-Garten. Ein festlicher Tag für Groß und Klein, den Sie mit der Familie oder mit Freunden verbringen können.
Italiano :
Vivete la magia del Natale a Gannat! Animazione, bancarelle, decorazioni e un’atmosfera magica nel giardino Delarue. Una giornata di festa per grandi e piccini, da condividere con la famiglia e gli amici.
Espanol :
Viva la magia de la Navidad en Gannat Animaciones, puestos, decoraciones y un ambiente mágico en el jardín Delarue. Una jornada festiva para grandes y pequeños, para compartir con la familia y los amigos.
L’événement Gannat Fête Noël Gannat a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme Val de Sioule