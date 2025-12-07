Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Gannat Fête Noël Gannat

Jardin Delarue Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :
2025-12-07

Retrouvez la magie de Noël à Gannat ! Animations, stands, décorations et ambiance féérique au jardin Delarue. Une journée festive pour petits et grands, à partager en famille ou entre amis.
Jardin Delarue Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 00 50  accueil@ville-gannat.fr

English :

Experience the magic of Christmas in Gannat! Entertainment, stalls, decorations and a magical atmosphere in the Delarue garden. A festive day for young and old, to share with family and friends.

German :

Entdecken Sie den Zauber von Weihnachten in Gannat! Animationen, Stände, Dekorationen und eine märchenhafte Atmosphäre im Delarue-Garten. Ein festlicher Tag für Groß und Klein, den Sie mit der Familie oder mit Freunden verbringen können.

Italiano :

Vivete la magia del Natale a Gannat! Animazione, bancarelle, decorazioni e un’atmosfera magica nel giardino Delarue. Una giornata di festa per grandi e piccini, da condividere con la famiglia e gli amici.

Espanol :

Viva la magia de la Navidad en Gannat Animaciones, puestos, decoraciones y un ambiente mágico en el jardín Delarue. Una jornada festiva para grandes y pequeños, para compartir con la familia y los amigos.

L’événement Gannat Fête Noël Gannat a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme Val de Sioule