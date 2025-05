Gao Comedy Club Affaire de Comédie – Gaodina Aix-en-Provence, 4 juin 2025 19:00, Aix-en-Provence.

Bouches-du-Rhône

Gao Comedy Club Affaire de Comédie Mercredi 4 juin 2025 de 19h à 21h.

Mercredi 2 juillet 2025 de 19h à 21h.

Mercredi 20 août 2025 de 19h à 21h.

Mercredi 10 septembre 2025 de 19h à 21h. Gaodina 1075 chemin du Mont Robert Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-04 19:00:00

fin : 2025-07-02 21:00:00

Date(s) :

2025-06-04

2025-07-02

2025-08-20

2025-09-10

Affaire de Comédie à Gaodina à Aix avec une programmation différente à chaque date ! 5 humoristes triés sur le volet par les équipes d’Affaire de Comédie pour plus d’une heure de blagues.

GAO COMEDY CLUB



19h Ouverture des portes et bar cocktails, vins, bières et soft de Gaodina

19h30 Lancement du Comedy Club

20h30 / 20h45 Fin du spectacle Restauration possible sur place



Ensuite au choix

– Vous restez sur place pour diner au restaurant

– Vous restez sur place pour profiter du coin tapas & afterwork

– Vous partez après le spectacle, sniff sniff..



Pensez à réserver votre table que ce soit au restaurant ou dans l’espace tapas sur le site de Gaodina et en sélectionnant l’espace que vous désirez.



*** Billet pour spectacle uniquement ***



Soirées déconseillées aux moins de 16 ans et interdite au moins de 12 ans.

Certaines blagues peuvent heurter la sensibilité des mineurs. .

Gaodina 1075 chemin du Mont Robert

Aix-en-Provence 13290 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 19 64 42 affairedecomedie@gmail.com

English :

Affaire de Comédie at Gaodina in Aix, with a different program on each date! 5 comedians handpicked by the Affaire de Comédie teams for over an hour of jokes.

German :

Affaire de Comédie in Gaodina in Aix mit einem an jedem Termin anderen Programm! 5 Humoristen, die von den Teams von Affaire de Comédie handverlesen wurden, für mehr als eine Stunde voller Witze.

Italiano :

Affaire de Comédie al Gaodina di Aix con una formazione diversa per ogni data! 5 comici scelti a mano dai team di Affaire de Comédie per oltre un’ora di battute.

Espanol :

Affaire de Comédie en Gaodina, Aix, con un cartel diferente en cada fecha 5 cómicos seleccionados por los equipos de Affaire de Comédie para más de una hora de bromas.

L’événement Gao Comedy Club Affaire de Comédie Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-05-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence