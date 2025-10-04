Gapen’cimes 2025 Parc de la Pépinière Gap
Gapen’cimes 2025 Parc de la Pépinière Gap samedi 4 octobre 2025.
Gapen’cimes 2025
Parc de la Pépinière Cours du vieux Moulin Gap Hautes-Alpes
Début : 2025-10-04 08:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-04
L’édition du Gapen’cîmes 2025 se prépare, les épreuves se déroulement comme le veut la tradition le 1er week-end d’octobre soit le samedi 4 et dimanche 2 octobre 2025
Parc de la Pépinière Cours du vieux Moulin Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur sport@ville-gap.fr
English :
The Gapen’cîmes 2025 is getting ready, with the races taking place, as tradition dictates, on the 1st weekend of October, i.e. Saturday 4th and Sunday 2nd October 2025
German :
Die Ausgabe von Gapen’cîmes 2025 wird vorbereitet. Die Wettkämpfe finden traditionell am ersten Oktoberwochenende statt, d. h. am Samstag, dem 4. und Sonntag, dem 2. Oktober 2025
Italiano :
Sono in corso i preparativi per i Gapen’cîmes del 2025, che si svolgeranno, come da tradizione, il 1° fine settimana di ottobre, ovvero sabato 4 e domenica 2 ottobre 2025
Espanol :
Ya están en marcha los preparativos de las Gapen’cîmes de 2025, que tendrán lugar, como manda la tradición, el primer fin de semana de octubre, es decir, el sábado 4 y el domingo 2 de octubre de 2025
