Gapen’cimes 2025 Parc de la Pépinière Gap

Gapen’cimes 2025 Parc de la Pépinière Gap samedi 4 octobre 2025.

Gapen’cimes 2025

Parc de la Pépinière Cours du vieux Moulin Gap Hautes-Alpes

Début : 2025-10-04 08:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-04

L’édition du Gapen’cîmes 2025 se prépare, les épreuves se déroulement comme le veut la tradition le 1er week-end d’octobre soit le samedi 4 et dimanche 2 octobre 2025

Parc de la Pépinière Cours du vieux Moulin Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur sport@ville-gap.fr

English :

The Gapen’cîmes 2025 is getting ready, with the races taking place, as tradition dictates, on the 1st weekend of October, i.e. Saturday 4th and Sunday 2nd October 2025

German :

Die Ausgabe von Gapen’cîmes 2025 wird vorbereitet. Die Wettkämpfe finden traditionell am ersten Oktoberwochenende statt, d. h. am Samstag, dem 4. und Sonntag, dem 2. Oktober 2025

Italiano :

Sono in corso i preparativi per i Gapen’cîmes del 2025, che si svolgeranno, come da tradizione, il 1° fine settimana di ottobre, ovvero sabato 4 e domenica 2 ottobre 2025

Espanol :

Ya están en marcha los preparativos de las Gapen’cîmes de 2025, que tendrán lugar, como manda la tradición, el primer fin de semana de octubre, es decir, el sábado 4 y el domingo 2 de octubre de 2025

