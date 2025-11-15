Garage Monkeys Tergnier
Garage Monkeys Tergnier samedi 15 novembre 2025.
Garage Monkeys
1 Rue Herment Tergnier Aisne
Une soirée 100 % rock, 100 % locale, 100 % authentique !
Le 15 novembre, la Salle des Arts et Loisirs de Tergnier vibrera
au son du rock made in Aisne avec la Release Party de Garage
Monkeys, un événement exceptionnel organisé par l’association
Reivax Tour.
Garage Monkeys, power trio incontournable de la scène axonaise,
présente en exclusivité son tout nouvel album. Fidèles à leur
énergie brute et sincère, les trois musiciens livrent un opus Rock
N’ Roll jusqu’au bout des ongles, enregistré dans le mythique
Studio de la Ville Basse à Laon, sous la houlette de Rémi Hiblot.
Avec cet album, on cherche modestement à proposer une
parenthèse d’authenticité dans un monde qui ne met plus en
avant que la fausseté et les apparences insipides , confient les
membres du groupe. 0 .
1 Rue Herment Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France
