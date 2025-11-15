Garage Monkeys Tergnier

Garage Monkeys

1 Rue Herment Tergnier Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Une soirée 100 % rock, 100 % locale, 100 % authentique !

Le 15 novembre, la Salle des Arts et Loisirs de Tergnier vibrera

au son du rock made in Aisne avec la Release Party de Garage

Monkeys, un événement exceptionnel organisé par l’association

Reivax Tour.

Garage Monkeys, power trio incontournable de la scène axonaise,

présente en exclusivité son tout nouvel album. Fidèles à leur

énergie brute et sincère, les trois musiciens livrent un opus Rock

N’ Roll jusqu’au bout des ongles, enregistré dans le mythique

Studio de la Ville Basse à Laon, sous la houlette de Rémi Hiblot.

Avec cet album, on cherche modestement à proposer une

parenthèse d’authenticité dans un monde qui ne met plus en

avant que la fausseté et les apparences insipides , confient les

membres du groupe. 0 .

1 Rue Herment Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France reivaxtour@gmail.com

