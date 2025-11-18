GARAGE POUI-DI GARAGE POUI-DI Saint-Benoît

GARAGE POUI-DI Mardi 18 novembre, 08h00 GARAGE POUI-DI La Réunion

Le CEB existe depuis 20 ans et regroupe des entreprises de toutes tailles et de tout secteur dans la Région EST de la Réunion. Elle a pour mission de contribuer au développement socio-économique de ce territoire.

Dans le cadre de la Semaine de l’industrie, le CEB , l’ADIR et la CIREST co-organisent un programme de portes ouvertes industrielles. Une 50aines de créneaux disponibles pour une immersion incontournable dans le monde de la production.

Soit plus de 500 personnes sont attendus dans nos entreprises le mardi 19 novembre 2024.

Publics visés : Eleves de 3ème et de 2nd, jeunes en parcours d’insertion, à la recherche d’emploi et demandeurs d’emploi.

GARAGE POUI-DI 22, rue des violettes – 97470 SAINT-BENOÎT Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, les entreprises de la ZI 1,2,3 de Bras Fusil et de Beaufond à Saint-Benoît ouvrent leurs portes aux jeunes et aux publics de l’EST

Etat