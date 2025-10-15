GARANCE LE BIJOU Toulouse

GARANCE LE BIJOU Toulouse mercredi 15 octobre 2025.

GARANCE

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 14 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 21:00:00

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Garance revient au Bijou avec son nouvel album, L’Amour.

Venue du théâtre, elle explore en chansons les relations humaines, les codes du genre et les rapports amoureux, passant de la tendresse à la révolte, de l’humour à l’érotisme.

Un concert lumineux où parler d’amour devient un acte politique, entre douceur et engagement. 9 .

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

English :

Garance returns to the Bijou with her new album, L?Amour.

German :

Garance kehrt mit ihrem neuen Album L’Amour ins Le Bijou zurück.

Italiano :

Garance torna al Bijou con il suo nuovo album, L’Amour.

Espanol :

Garance vuelve al Bijou con su nuevo álbum, L’Amour.

L’événement GARANCE Toulouse a été mis à jour le 2025-08-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE