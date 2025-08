Garance Tout Court – Concert caritatif Le Hasard Ludique Paris

Garance Tout Court – Concert caritatif Le Hasard Ludique Paris mardi 2 septembre 2025.

En Novembre 2024, Garance Tout Court, chanteuse-actrice-autrice-compositrice, publiait sur les plateformes de streaming le titre “JVS”.

Dans ce titre poignant pour ne pas dire bouleversant, Garance revisitait le classique “ I will survive” en piano-voix, décrivant une relation terriblement toxique et traumatisante dont elle est parvenue à se délivrer malgré l’emprise et la sidération dont elle a été victime. Au cœur de ce piano-voix, elle incorporait à la musique un message vocal laissé par son ex-compagnon/agresseur, dans lequel il lui présente des excuses pour ses méfaits, tente de la dissuader de porter plainte et avoue à demi-mot des agressions.

En quelques heures le morceau est partagé sur les réseaux sociaux par de nombreuses personnes suivi d’un appel à témoin, ce qui permet à d’autres victimes (anciennes compagnes et/ou collaboratrices de cet homme) de reconnaître la voix de leur agresseur commun et de contacter Garance pour lui apporter leur soutien et témoigner des violences perpétrées par cet homme à leur encontre. D’autres femmes et hommes viennent aussi témoigner d’harcèlement ou de comportement inapproprié de la part du même homme connu en tant que musicien sur la scène parisienne et possédant un studio de musique en région parisienne.

Au bout de quelques jours seulement le morceau de Garance est désactivé des plateformes de streaming sous la pression de son agresseur qui par la même occasion porte plainte contre Garance pour « atteinte à l’intimité de la vie privée ».

En publiant cette chanson, Garance s’est non seulement libérée d’un secret qui la paralysait depuis deux ans, mais elle a également permis à d’autres victimes de sortir de leur silence et à d’autres potentielles victimes de se protéger de la nature dangereuse et manipulatrice de cet homme qui usait de son métier de musicien-arrangeur-producteur pour collaborer avec des femmes musiciennes et les approcher plus facilement.

Ensemble, Garance, Moeun, Jemina et moi-même, qui souhaite rester anonyme, nous avons porté plainte pour viol, harcèlement moral par conjoint, violences psychologiques et atteintes à l’intimité de la vie privée contre le même agresseur.

Nous lançons une cagnotte, ainsi que ce concert, afin de récolter des fonds qui nous aideront à payer nos frais d’avocat pour notre plainte commune ainsi que pour payer les frais d’avocat de Garance qui fait l’objet d’une plainte pour « atteinte à l’intimité de la vie privée » par cet homme, qui en plus de ne pas reconnaître sa culpabilité pour les agressions qu’il a perpétrées, réclame des sommes d’argent indécentes à sa victime.

Merci d’avance pour votre générosité et votre soutien. »

Programme :

⭐20h : Jesa (1e partie)

⭐ 20h30 : Garance tout court, accompagnée par 2 autres plaignantes (Jemina au piano et Moeun au violon) et des musicien·nes solidaires.

⭐ 22h à 23h30 : DJ SET de Flore Benguigui

CONCERT CARITATIF dans le but de récolter des fonds pour les frais d’avocats de Garance Tout Court, Moeun Son, Jemina et *anonyme*.

Concert caritatif – Garance Tout Court le mardi 2 septembre à 20H au Hasard Ludique !

Le mardi 02 septembre 2025

de 20h00 à 23h00

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

