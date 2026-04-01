Roquecourbe-Minervois

GARANTI DIX ANS

1 Rue des Acacias Roquecourbe-Minervois Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24 22:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Le Domaine de Montaude vous attend nombreux pour sa représentation de théâtre !

Garanti 10 ans , une pièce d’Eugène Labiche.

Une soirée pleine de rires, de quiproquos et de rebondissements, où chaque réplique fuse, chaque situation dérape, pour le plus grand bonheur du public !

Mise en scène Jean Galabru, fils du comédien Michel Galabru

Avec Jean Galabru, Philippe Sablayrolles, Anne Filhol, Nathalie Berger et Maxime Escoï

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1 Rue des Acacias Roquecourbe-Minervois 11700 Aude Occitanie +33 6 47 21 54 68 earl-escoi@orange.fr

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English :

The Domaine de Montaude is looking forward to seeing you all at the theater!

Guaranteed 10 years , a play by Eugène Labiche.

An evening full of laughter, misunderstandings and twists, where every line and every situation goes off the rails, to the delight of the audience!

Directed by Jean Galabru, son of actor Michel Galabru

Starring Jean Galabru, Philippe Sablayrolles, Anne Filhol, Nathalie Berger and Maxime Escoï

L’événement GARANTI DIX ANS Roquecourbe-Minervois a été mis à jour le 2026-04-13 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois