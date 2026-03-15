Garay, Salzard & Dorado Trio JASS CLUB PARIS Paris

Les trois bandleaders Minino Garay, Laurent Salzard et Lucas Dorado se présentent en trio, dans une formule recentrée sur l’essentiel. Ils croisent rythmes sud-américains, folklore argentin et langage du jazz, qu’ils pratiquent depuis toujours.

Le parcours de Minino Garay, marqué notamment par son travail aux côtés de Mercedes Sosa, irrigue cette musique d’une mémoire vivante. Laurent Salzard apporte une culture nourrie autant par le jazz que par la soul, tandis que Lucas Dorado développe un jeu précis et ouvert, forgé entre l’Europe et l’Amérique latine. Ensemble, ils proposent un concert direct et sans détour, où l’écoute et l’improvisation tiennent lieu de fil conducteur.

Minino Garay / percussions, voix

Lucas Dorado / vibraphone

Laurent Salzard / basse

Les musiciens du trio croisent rythmes sud-américains, folklore argentin et langage du jazz, qu’ils pratiquent depuis toujours !

Le jeudi 09 avril 2026

de 19h30 à 20h30

Le jeudi 09 avril 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-09T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T19:30:00+02:00_2026-04-09T20:30:00+02:00;2026-04-09T21:30:00+02:00_2026-04-09T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

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