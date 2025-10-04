Garazi en rose course pédestre caritative. 10ème édition. Garazi en Rose Ttipi Saint-Jean-Pied-de-Port

Garazi en rose course pédestre caritative. 10ème édition. Garazi en Rose Ttipi Saint-Jean-Pied-de-Port samedi 4 octobre 2025.

Garazi en rose course pédestre caritative. 10ème édition. Garazi en Rose Ttipi

Peña Urkulu Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Courses en faveur de la lutte contre le cancer du sein.

Garazi en Rose organise sa 1ère course pour enfants la Garazi en Rose Ttipi (6–11 ans, filles et garçons)

Une boucle adaptée à l’âge, gratuite, la veille de la course. Goûter offert à l’arrivée

Garazi en Rose, ce n’est pas seulement la course des grands c’est aussi une course festive pour les plus jeunes !

La Garazi en Rose Ttipi. Pour qui ? Enfants de 6 à 11 ans, filles et garçons. Quand ? La veille de la course Garazi en Rose, le samedi 4 octobre 2025 à 16h. Où ? Saint-Jean-Pied-de-Port. Départ à la peña Urkulu, arrivée au marché couvert. Distance ? 500m environ pour les 6-8 ans et 1km environ pour les 9-11 ans, deux départs, le parcours est sécurisé.

Pas de chrono ni de classement tous les enfants sont gagnants !

les enfants participent sous la responsabilité de leurs parents. Annulé si mauvaise conditions météo. .

Peña Urkulu Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@garazienrose.com

English : Garazi en rose course pédestre caritative. 10ème édition. Garazi en Rose Ttipi

German : Garazi en rose course pédestre caritative. 10ème édition. Garazi en Rose Ttipi

Italiano :

Espanol : Garazi en rose course pédestre caritative. 10ème édition. Garazi en Rose Ttipi

L’événement Garazi en rose course pédestre caritative. 10ème édition. Garazi en Rose Ttipi Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2025-09-27 par Office de Tourisme Pays Basque