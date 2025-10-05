Garazi en rose Saint-Jean-Pied-de-Port

Garazi en rose Saint-Jean-Pied-de-Port dimanche 5 octobre 2025.

Garazi en rose

Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Courses en faveur de la lutte contre le cancer du sein.

8h30, distribution des derniers dossards

9h30, échauffement en musique.

10h, départ de la Ttuku Ttuku (course ou marche non chronométrée)

10h30, départ de la Kirolari (course chronométrée 10km)

10h45, arrivée des 1ères de la Ttuku Ttuku

11h30, arrivée des 1ères de la Kirolari

11h45, podiums

12h, collation locale .

Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@garazienrose.com

