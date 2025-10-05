Garazi en rose Saint-Jean-Pied-de-Port
Garazi en rose Saint-Jean-Pied-de-Port dimanche 5 octobre 2025.
Garazi en rose
Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Courses en faveur de la lutte contre le cancer du sein.
8h30, distribution des derniers dossards
9h30, échauffement en musique.
10h, départ de la Ttuku Ttuku (course ou marche non chronométrée)
10h30, départ de la Kirolari (course chronométrée 10km)
10h45, arrivée des 1ères de la Ttuku Ttuku
11h30, arrivée des 1ères de la Kirolari
11h45, podiums
12h, collation locale .
Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@garazienrose.com
