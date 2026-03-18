Garaziko mutxikoak sauts basques

Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

30 ans ça se fête ! Venez partager des mutxiko avec nous ! .

Marché couvert Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mutxikoak64@gmail.com

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English : Garaziko mutxikoak sauts basques

L’événement Garaziko mutxikoak sauts basques Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de Tourisme Pays Basque