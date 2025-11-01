Garb’Halloween Village Villelongue
Garb’Halloween Village Villelongue samedi 1 novembre 2025.
Garb’Halloween
Village VILLELONGUE Villelongue Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-01 18:00:00
fin : 2025-11-01 23:00:00
2025-11-01
Défilé d’Halloween des enfants.
Repas Garbure et dessert d’Halloween.
Village VILLELONGUE Villelongue 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie cami.villelongue@gmail.com
English :
Children’s Halloween parade.
Garbure meal and Halloween dessert.
German :
Halloween-Parade der Kinder.
Garbure-Essen und Halloween-Dessert.
Italiano :
Sfilata di Halloween per bambini.
Cena di Garbure e dessert di Halloween.
Espanol :
Desfile infantil de Halloween.
Comida Garbure y postre de Halloween.
L’événement Garb’Halloween Villelongue a été mis à jour le 2025-09-02 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65