Garb’Halloween Village Villelongue

Garb’Halloween Village Villelongue samedi 1 novembre 2025.

Garb’Halloween

Village VILLELONGUE Villelongue Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-01 18:00:00
fin : 2025-11-01 23:00:00

2025-11-01

Défilé d’Halloween des enfants.
Repas Garbure et dessert d’Halloween.
Village VILLELONGUE Villelongue 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie   cami.villelongue@gmail.com

English :

Children’s Halloween parade.
Garbure meal and Halloween dessert.

German :

Halloween-Parade der Kinder.
Garbure-Essen und Halloween-Dessert.

Italiano :

Sfilata di Halloween per bambini.
Cena di Garbure e dessert di Halloween.

Espanol :

Desfile infantil de Halloween.
Comida Garbure y postre de Halloween.

L’événement Garb’Halloween Villelongue a été mis à jour le 2025-09-02 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65