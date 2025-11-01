Garb’Halloween Village Villelongue

Garb’Halloween Village Villelongue samedi 1 novembre 2025.

Garb’Halloween

Village VILLELONGUE Villelongue Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 18:00:00

fin : 2025-11-01 23:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Défilé d’Halloween des enfants.

Repas Garbure et dessert d’Halloween.

.

Village VILLELONGUE Villelongue 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie cami.villelongue@gmail.com

English :

Children’s Halloween parade.

Garbure meal and Halloween dessert.

German :

Halloween-Parade der Kinder.

Garbure-Essen und Halloween-Dessert.

Italiano :

Sfilata di Halloween per bambini.

Cena di Garbure e dessert di Halloween.

Espanol :

Desfile infantil de Halloween.

Comida Garbure y postre de Halloween.

L’événement Garb’Halloween Villelongue a été mis à jour le 2025-09-02 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65