Garburade Amou
Garburade Amou samedi 14 février 2026.
Garburade
Salle de l’Etoile Amou Landes
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Venez vous réchauffer autour de cette traditionnelle recette landaise Garbure chalossaise. Garbure garnie à volonté, fromage dessert, café et vin compris.
Sur place et à emporter
Venez vous réchauffer autour de cette traditionnelle recette landaise Garbure chalossaise. Garbure garnie à volonté, fromage dessert, café et vin compris.
Sur place et à emporter .
Salle de l’Etoile Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 88 32 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Garburade
Come and warm up with this traditional Landes recipe: Garbure chalossaise. Garbure with all you can eat, cheese and dessert, coffee and wine included.
On site or to take away
L’événement Garburade Amou a été mis à jour le 2026-02-03 par Landes Chalosse