Garburade

Salle de l’Etoile Amou Landes

Tarif : 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Venez vous réchauffer autour de cette traditionnelle recette landaise Garbure chalossaise. Garbure garnie à volonté, fromage dessert, café et vin compris.

Sur place et à emporter

Sur place et à emporter .

Salle de l’Etoile Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 88 32 73

English : Garburade

Come and warm up with this traditional Landes recipe: Garbure chalossaise. Garbure with all you can eat, cheese and dessert, coffee and wine included.

On site or to take away

L’événement Garburade Amou a été mis à jour le 2026-02-03 par Landes Chalosse