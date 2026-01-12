Garburade Place du Prat Angaïs
Garburade Place du Prat Angaïs samedi 17 janvier 2026.
Place du Prat ANGAÏS Angaïs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-01-17
2026-01-17
Une soirée conviviale et gourmande en perspective, avec la présence exceptionnelle de Daniel Epi et Michel Daney, chanteurs humoristiques, pour rire, chanter et bien commencer l’année !
Un événement à ne pas manquer pour se réchauffer autour d’un bon repas et partager un excellent samedi soir dans la bonne humeur. .
Place du Prat ANGAÏS Angaïs 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 98 84 81
English : Garburade
