Garbure

1 route de la Mairie Mérignac Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 12:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Menu Punch Beurre à l’ail Garbure Fromage Dessert Café Vin

.

1 route de la Mairie Mérignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 97 46 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Menu: Punch Garlic butter Garbure Cheese Dessert Coffee Wine

L’événement Garbure Mérignac a été mis à jour le 2026-02-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge