Garbure Mérignac
Garbure Mérignac dimanche 29 mars 2026.
Garbure
1 route de la Mairie Mérignac Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 12:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Menu Punch Beurre à l’ail Garbure Fromage Dessert Café Vin
.
1 route de la Mairie Mérignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 97 46 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Menu: Punch Garlic butter Garbure Cheese Dessert Coffee Wine
L’événement Garbure Mérignac a été mis à jour le 2026-02-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge