Garbur’oc Uzan

Soirée garbure, repas et concerts en soutien à l’association Le Sourire des Anges. Concerts Los Hardidets (chants traditionnels) , 4ever Family (trio acoustique), Johnny Bidule et les Noodles (Blues, Rock) et Fen’x (rock français). Sur réservation pour le repas. .
Foyer rural Uzan 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 82 87 75
