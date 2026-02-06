Garbur’oc Uzan

Garbur’oc

Foyer rural Uzan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Soirée garbure, repas et concerts en soutien à l’association Le Sourire des Anges. Concerts Los Hardidets (chants traditionnels) , 4ever Family (trio acoustique), Johnny Bidule et les Noodles (Blues, Rock) et Fen’x (rock français). Sur réservation pour le repas. .

Foyer rural Uzan 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 82 87 75

