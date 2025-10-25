Garces à Vue ! Condat-sur-Vienne

Garces à Vue ! Condat-sur-Vienne samedi 25 octobre 2025.

Garces à Vue !

2 Rue de la République Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Un huis clos policier à la fois drôle et émouvant. Un homme qui meurt. Cinq femmes. Donc le coupable est une coupable. Méliades, quintette vocal a cappella, vous entraîne dans son univers qu’est la création musicale à travers ce spectacle inédit mêlant le chant, le théâtre et la danse. Vous suivrez le destin de cinq femmes qu’a priori tout oppose autour d’une savoureuse enquête policière. Mais qui a tué Fred ? Confrontées aux drames de la vie, elles se livrent de façon tantôt drôle, tantôt tragique, vous emmenant avec elles entre rires et larmes vers un dénouement qui pourrait bien vous surprendre… .

2 Rue de la République Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 30 88 60

English : Garces à Vue !

German : Garces à Vue !

Italiano :

Espanol : Garces à Vue !

L’événement Garces à Vue ! Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Limoges Métropole