Garçon, la note Alex Toucourt au Marvans Le Marvans Mervans
Garçon, la note Alex Toucourt au Marvans Le Marvans Mervans mercredi 5 août 2026.
Mervans
Garçon, la note Alex Toucourt au Marvans
Le Marvans 6, place du marché Mervans Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05 22:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Garçon, la Note ! 1 soir, 1 concert, 1 terrasse , les mercredis et vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. Alex Toucourt (Chanson pop). Auteur-compositeur-interprète originaire de Lorraine, Alex Toucourt impose une signature musicale authentique et singulière grâce à une identité forte, multifacette et moderne. .
Le Marvans 6, place du marché Mervans 71310 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 90 53
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L’événement Garçon, la note Alex Toucourt au Marvans Mervans a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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