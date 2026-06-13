Garçon, la note Alex Toucourt au Marvans Le Marvans Mervans mercredi 5 août 2026.

Mervans

Garçon, la note Alex Toucourt au Marvans

Le Marvans 6, place du marché Mervans Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:30:00

fin : 2026-08-05 22:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Garçon, la Note ! 1 soir, 1 concert, 1 terrasse , les mercredis et vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. Alex Toucourt (Chanson pop). Auteur-compositeur-interprète originaire de Lorraine, Alex Toucourt impose une signature musicale authentique et singulière grâce à une identité forte, multifacette et moderne. .

Le Marvans 6, place du marché Mervans 71310 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 90 53

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English : Garçon, la note Alex Toucourt au Marvans

L’événement Garçon, la note Alex Toucourt au Marvans Mervans a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II