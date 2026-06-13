Garçon, la note Back and Chords aux 4 Chemins Les 4 Chemins Sens-sur-Seille mercredi 22 juillet 2026.

Sens-sur-Seille

Garçon, la note Back and Chords aux 4 Chemins

Les 4 Chemins 1070, route de Bletterans Sens-sur-Seille Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:30:00

fin : 2026-07-22 22:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Garçon, la Note ! 1 soir, 1 concert, 1 terrasse , les mercredis et vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. Back and Chords (variété française et internationale). Back et chords revisite en acoustique la chanson française et anglo-saxonne aux influences jazz et pop rock. .

Les 4 Chemins 1070, route de Bletterans Sens-sur-Seille 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 74 73 04 aubergebressane.serley@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Garçon, la note Back and Chords aux 4 Chemins

L’événement Garçon, la note Back and Chords aux 4 Chemins Sens-sur-Seille a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II