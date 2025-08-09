Garçon la note ! Billet d’humeur Stade Abbé Deschamps Auxerre
Garçon la note ! Billet d’humeur Stade Abbé Deschamps Auxerre samedi 9 août 2025.
Garçon la note ! Billet d’humeur
Stade Abbé Deschamps Route de Vaux Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-09 17:00:00
fin : 2025-08-09 19:00:00
Date(s) :
2025-08-09
Véritables bêtes de scène, Allan et Brice donnent sans compter. Ils sont tombés amoureux de la Pop vocale Soulful et du Hip-Hop. De là, le cocktail est composé l’aventure Billet d’Humeur peut commencer. .
Stade Abbé Deschamps Route de Vaux Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19
English : Garçon la note ! Billet d’humeur
German : Garçon la note ! Billet d’humeur
Italiano :
Espanol :
L’événement Garçon la note ! Billet d’humeur Auxerre a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Auxerrois