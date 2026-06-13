Garçon, la note Cuba Son au Doubs Rivage Doubs Rivage Charette-Varennes

Charette-Varennes

Garçon, la note Cuba Son au Doubs Rivage

Doubs Rivage 8, rue de la Chapelle Charette-Varennes Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:30:00

fin : 2026-08-19 22:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Garçon, la Note ! 1 soir, 1 concert, 1 terrasse , les mercredis et vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. Cuba Son (musiques cubaines). Cuba Son vous invite à un voyage musical au cœur de Cuba, entre rythmes ensoleillés, énergie festive et traditions authentiques. Inspiré des grands classiques de la musique cubaine, le groupe revisite le son cubain, la salsa, le boléro et les rythmes latins avec passion et convivialité. .

Doubs Rivage 8, rue de la Chapelle Charette-Varennes 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 23 45 hotel.doubsrivage@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Garçon, la note Cuba Son au Doubs Rivage

L’événement Garçon, la note Cuba Son au Doubs Rivage Charette-Varennes a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II