Garçon la note ! Dolores Crocos Cartes sur table Auxerre samedi 16 août 2025.
Tarif : – – EUR
Début : 2025-08-16 21:00:00
fin : 2025-08-16
2025-08-16
Dolorès Crocos fait le tour du monde des musiques du soleil pour offrir une soirée de chaleur à coup de cuivres et de percussions, de ukulélé et d’accordéon. .
Cartes sur table 3 Rue de la Draperie
Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19
