Garçon la note ! Dolores Crocos Cartes sur table Auxerre

Garçon la note ! Dolores Crocos Cartes sur table Auxerre samedi 16 août 2025.

Yonne

Garçon la note ! Dolores Crocos Cartes sur table 3 Rue de la Draperie Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16 21:00:00

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

Dolorès Crocos fait le tour du monde des musiques du soleil pour offrir une soirée de chaleur à coup de cuivres et de percussions, de ukulélé et d’accordéon. .

Cartes sur table 3 Rue de la Draperie

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19

English : Garçon la note ! Dolores Crocos

German : Garçon la note ! Dolores Crocos

Italiano :

Espanol :

L’événement Garçon la note ! Dolores Crocos Auxerre a été mis à jour le 2025-06-12 par OT Auxerrois