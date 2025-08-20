Garçon la note ! Dr. John et ses guépards Auxerre
Garçon la note ! Dr. John et ses guépards Bar du théâtre Auxerre Yonne
Gratuit
Début : 2025-08-20 21:00:00
Du Rock’N’Roll des années 60, un répertoire qui va de Hank Williams à Elvis, etc… traduit en français et aussi des compositions qui plaira aux amateurs de balades et de madison. Faire danser et chanter le public dans une bonne ambiance sera leur seul plaisir. .
Bar du théâtre
Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19
