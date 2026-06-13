Garçon, la note Flying Boobs in a Hurricane au Petit Bistrot Le Petit Bistrot Montpont-en-Bresse vendredi 28 août 2026.

Montpont-en-Bresse

Garçon, la note Flying Boobs in a Hurricane au Petit Bistrot

Le Petit Bistrot 21, rue le Bourg Montpont-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:30:00

fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Garçon, la Note ! 1 soir, 1 concert, 1 terrasse , les mercredis et vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. Flying Boobs in a Hurricane (rock’n roll). Nés dans l’arrière-boutique d’un magasin de perruques du fin fond de la Côte-d’Or, les Flying Boobs in the Hurricane se sont donnés pour mission de faire revivre le rock’n’roll à la sauce Boobie’s.

Leur credo ? Des reprises des années 50/60’s. .

Le Petit Bistrot 21, rue le Bourg Montpont-en-Bresse 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 72 95 62

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English : Garçon, la note Flying Boobs in a Hurricane au Petit Bistrot

L’événement Garçon, la note Flying Boobs in a Hurricane au Petit Bistrot Montpont-en-Bresse a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II