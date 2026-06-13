Garçon, la note Gitché Manito chez Grand Papa Chez Grand Papa Simandre

Simandre

Garçon, la note Gitché Manito chez Grand Papa

Chez Grand Papa 112-166, place du 19 mars 1962 Simandre Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Garçon, la Note ! 1 soir, 1 concert, 1 terrasse , les mercredis et vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. Gitché Manito (Jazz Manouche et chanson swing). Basé dans le Morvan, le quartet Gitché Manito propose un répertoire qui rend aussi bien hommage à la musique des années 30 qu’aux poètes de ces deux derniers siècles, en anglais comme en français. Une immersion dans l’univers fascinant du jazz manouche et de la poésie chantée ! .

Chez Grand Papa 112-166, place du 19 mars 1962 Simandre 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 36 28 76 papa@chezgrandpapa.fr

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English : Garçon, la note Gitché Manito chez Grand Papa

L’événement Garçon, la note Gitché Manito chez Grand Papa Simandre a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II