Garçon la note ! Gitche Manito COLLECTION TRAMIER Mercurey

Mercurey

Garçon la note ! Gitche Manito

COLLECTION TRAMIER 14 RUE DE CHAMEROSE Mercurey Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:30:00

fin : 2026-07-08 22:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Le quartet Gitché Manito propose un répertoire de compositions et d’arrangements, d’instrumentaux et de chansons qui rendent aussi bien hommage à la musique des années 30 qu’aux poètes de ces deux derniers siècles, en anglais comme en français. Une immersion dans l’univers fascinant du jazz manouche et de la poésie chantée !

Avec Gitche Manito, Dès 19h00 restauration sur place assurée par La Marmite de Caro Rougail saucisses + dessert 16 € par personne

Réservation du repas souhaitée avant le 1er juillet au 03 85 45 10 83.

Les vins du Domaine Laurent Dufouleur, de la Maison Roncier et de la Maison L. Tramier & Fils.

Profitez également de l’ouverture exceptionnelle en nocturne de la boutique de la Collection Tramier.

tombola Sur place à gagner un Magnum de Mercurey 1er Cru rouge .

COLLECTION TRAMIER 14 RUE DE CHAMEROSE Mercurey 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 45 10 83 info@collection-tramier.fr

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English : Garçon la note ! Gitche Manito

L’événement Garçon la note ! Gitche Manito Mercurey a été mis à jour le 2026-06-26 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne