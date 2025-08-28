Garçon la note ! Jane et les autres Place des cordeliers Auxerre
Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-08-28 19:30:00
fin : 2025-08-28 20:30:00
2025-08-28
Avec des lignes mélodiques entêtantes et des textes personnels, Jane ne se plie à aucune règle et propose un univers musical hybride, entre la pop et le rap. .
Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19
