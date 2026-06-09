Garçon, la note Odette et Raoul Boulard à l’Eden Bar Eden Bar Simard

Simard

Garçon, la note Odette et Raoul Boulard à l’Eden Bar

Eden Bar 2, route de Louhans Simard Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 20:30:00

fin : 2026-07-01 22:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Garçon, la Note ! 1 soir, 1 concert, 1 terrasse , les mercredis et vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. Odette et Raoul Boulard (Chanson rétro pop superstar). La Baronne révise ses standards. Odette et Raoul Boulard, issus de la scène rétro-country-pop francophone, est un duo guitare électrique-voix de compositions originales entre Johnny Cash & June Carter et les Rita Mitsouko, aux influences Bossa-Rock. Odette et Raoul Boulard n’ont qu’une mission à travers leur musique, sauver la planète en répandant les ondes de l’amour universel ! .

Eden Bar 2, route de Louhans Simard 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 72 28 16

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English : Garçon, la note Odette et Raoul Boulard à l’Eden Bar

L’événement Garçon, la note Odette et Raoul Boulard à l’Eden Bar Simard a été mis à jour le 2026-06-09 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II