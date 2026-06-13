Garçon, la note Redwood Factory chez Comme à la Maison Comme à la Maison Saint-Vincent-en-Bresse vendredi 14 août 2026.

Saint-Vincent-en-Bresse

Garçon, la note Redwood Factory chez Comme à la Maison

Comme à la Maison 206, rue du Bourg Saint-Vincent-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14 22:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Garçon, la Note ! 1 soir, 1 concert, 1 terrasse , les mercredis et vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. Redwood Factory (Indie Blues folk). Redwood Factory, c’est deux voix, une guitare, un violon et des percussions qui se répondent pour créer quelque chose d’unique, quelque part entre folk acoustique, indie atmosphérique et blues brut. Le duo clermontois embarque son public dans un set qui sait être délicat puis explosif, toujours sincère. Une musique qui oscille entre nostalgie et modernité. .

Comme à la Maison 206, rue du Bourg Saint-Vincent-en-Bresse 71440 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 74 46 31

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English : Garçon, la note Redwood Factory chez Comme à la Maison

L’événement Garçon, la note Redwood Factory chez Comme à la Maison Saint-Vincent-en-Bresse a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II