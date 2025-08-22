Garçon la note ! Rosie Marie La petite vitesse Auxerre
Garçon la note ! Rosie Marie La petite vitesse Auxerre vendredi 22 août 2025.
Yonne
Garçon la note ! Rosie Marie La petite vitesse 44 Av. de la Puisaye Auxerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-22 21:00:00
fin : 2025-08-22
Date(s) :
2025-08-22
Rosie Marie matérialise ses obsessions les plus intimes l’amour, l’autre, la vie, les préjugés de notre époque… Des sujets posés sur des musiques à la fois mélodiques et entraînantes. Rosie Marie s’inscrit dans la famille de la pop à laquelle elle apporte sa touche très personnelle. .
La petite vitesse 44 Av. de la Puisaye
Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19
English : Garçon la note ! Rosie Marie
German : Garçon la note ! Rosie Marie
Italiano :
Espanol :
L’événement Garçon la note ! Rosie Marie Auxerre a été mis à jour le 2025-06-13 par OT Auxerrois