Garçon la note ! Rosie Marie La petite vitesse Auxerre

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-08-22 21:00:00

2025-08-22

Rosie Marie matérialise ses obsessions les plus intimes l’amour, l’autre, la vie, les préjugés de notre époque… Des sujets posés sur des musiques à la fois mélodiques et entraînantes. Rosie Marie s’inscrit dans la famille de la pop à laquelle elle apporte sa touche très personnelle. .

La petite vitesse 44 Av. de la Puisaye

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19

