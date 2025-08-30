Garçon la note ! Rya dans les Lucioles Hôtel Le Maxime Auxerre
Garçon la note ! Rya dans les Lucioles Hôtel Le Maxime Auxerre samedi 30 août 2025.
Yonne
Garçon la note ! Rya dans les Lucioles Hôtel Le Maxime 2 Quai de la Marine Auxerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-30 21:00:00
fin : 2025-08-30
Date(s) :
2025-08-30
Rya dans les lucioles est un projet hybride, duel, qui mélange la pop avec des influences rock, jazz et soul dans un répertoire original. C’est à la fois violent et mélancolique, doux et révolté, organique et électronique. .
Hôtel Le Maxime 2 Quai de la Marine
Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19
