Garçon la Note ! Skyzophonik Auxerre

Yonne

Garçon la Note ! Skyzophonik La Cave du Maréchal Auxerre Yonne

Gratuit

Début : 2025-08-12 21:00:00

fin : 2025-08-12

2025-08-12

Skyzophonik, c’est un répertoire original à base de hip-hop, de jazz New-Orleans et de musiques du Monde, lentout autour de compositions authentiques. Ce groupe est bien déterminé à faire chavirer le public. .

La Cave du Maréchal

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19

