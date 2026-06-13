Garçon, la note The Hillockers à l’Auberge Bressane Le Bourg Serley

Serley

Garçon, la note The Hillockers à l’Auberge Bressane

Le Bourg Auberge Bressane Serley Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Garçon, la Note ! 1 soir, 1 concert, 1 terrasse , les mercredis et vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. The Hillockers (rockabilly). The Hillockers rend un hommage appuyé et personnel à la musique US des 50’s et 60’s, teintée de rockabilly et soutenue par les sonorités du banjo, de la contrebasse et de la voix puissante et chaleureuse du chanteur. Composé de musiciens issus de la musique Folk américaine, du Rock et du Blues, The Hillockers est à la croisée de Hank Williams, Johnny Cash et des Stray Cats et offre un show authentique, populaire et énergique. .

Le Bourg Auberge Bressane Serley 71310 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 35 59 aubergebressane.serley@gmail.com

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English : Garçon, la note The Hillockers à l’Auberge Bressane

L’événement Garçon, la note The Hillockers à l’Auberge Bressane Serley a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II