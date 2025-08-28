Garçon la note ! X-Tense Place des Cordeliers Auxerre
Yonne
Gratuit
Début : 2025-08-28 21:00:00
fin : 2025-08-28 23:00:00
2025-08-28
X-tense propose un répertoire de reprises pop-rock revisitées avec cœur, groove et générosité. Un vrai moment de live à vivre ensemble — proche du public, loin du formaté. À chaque concert, un plaisir partagé. .
Place des Cordeliers Le Biarritz, les Brimbos et le Sub
Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19
