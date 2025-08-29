Garçon 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement

Garçon 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement vendredi 16 janvier 2026.

Garçon

Du vendredi 16 au samedi 17 janvier 2026 à partir de 19h. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-16 19:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-16

Spectacle de théâtre d’émancipation, (en)quête, dès 11 ans.Enfants

Un jeune homme en lutte contre les injonctions à incarner le parfait garçon fait deux rencontres déterminantes dans une nouvelle vie à la campagne sa tante et une jeune camarade de classe. Sur scène, deux interprètes convoquent une galerie de personnages avec comme principaux alliés les artifices du théâtre.







Un homme se tient face à une enquêtrice. Son fils a disparu. L’homme parle peu. Il se trouve beaucoup d’excuses. N’est responsable de rien. En parallèle, on découvre les derniers mois de la vie de ce garçon. Son arrivée à la campagne, chez sa tante. Ses premiers pas dans un nouveau collège. Les rencontres et la solitude mêlées. La découverte d’une vie si différente de la sienne.







Dans cette tranche de vie, tous les éléments de la fiction sont là et toutes les coutures de la fabrication du spectacle aussi. Comme une histoire s’inventant sur l’instant, les deux interprètes changent de costumes et de personnages sous les yeux du public.







La compagnie La Paloma dessine les chemins chaotiques d’une masculinité qui se cherche, entre attendus virilistes, prises de risques et détournements de genre. Elle interroge la manière dont on se construit Garçon au milieu des autres.







Auteur, Simon Grangeat

Metteur en scène, Thomas Fourneau .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Emancipation theater show, (en)quest, ages 11 and up.

German :

Theaterstück über Emanzipation, (En)quest, ab 11 Jahren.

Italiano :

Spettacolo teatrale Emancipazione, (en)quest, dagli 11 anni in su.

Espanol :

Espectáculo teatral Emancipación, (en)quest, a partir de 11 años.

L’événement Garçon Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille