Garçon, un demi ! La Buzine Maison des Cinématographies de la Méditerranée Marseille 11e Arrondissement

Garçon, un demi !

Mercredi 10 septembre 2025 à partir de 16h. La Buzine Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Féérie racontée et chantée en terrasses de cafés.

« Aller vers » est un projet imaginé depuis 2021 par Dominique Bluzet, directeur des Théâtres et rendu possible par le Département des Bouches-du-Rhône. Le spectacle revient sillonner les terrasses de cafés du département des Bouches-du-Rhône avec Garçon, un demi ! , du Détachement International du Muerto Coco.





Sept rendez-vous, gratuits, insolites et joyeux autour de l’univers de Jacques Demy et de Michel Legrand à découvrir à Marseille, Trets, Paradou, Martigues, Pélissanne et Le Rove.





A Marseille le spectacle sera accueilli au château de la Buzine (durée 50 mn).









A la terrasse d’un café marseillais, deux touristes accompagné(e)s d’un bestiaire musical, un gabian vibraphoniste et une rate violoniste, vont vous raconter et vous chanter des histoires de Marseille et de ses quartiers, méconnues à ce jour. Vous entendrez des contes de princes et princesses, parfois coupé(e)s en deux, parfois non.







Et si la musique et les chants vous rappellent ceux des comédies musicales de Jacques Demy, c’est bien normal, ils s’en sont inspirés.









Les interprètes







– Chanté-raconté par Maxime Potard et Coline Trouvé Touristes égaré(e)s

– Bestiaire musical Tom Gareil alias « Gigot le gabian » vibraphone et Boris Vassallucci alias « Rafafa la rate » mandoline et violon

– Costumes Virginie Breger et Marion Vincent

– Perruques Lara Guéret

– Maquillage Tom Porcher

– Régie son Martin Birchler .

La Buzine Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A fairy tale told and sung on café terraces.

German :

Erzählte und gesungene Féérie auf Caféterrassen.

Italiano :

Una favola raccontata e cantata sulle terrazze dei caffè.

Espanol :

Un cuento de hadas contado y cantado en las terrazas de los cafés.

