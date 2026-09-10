Informations pratiques

Bischwiller

Garçon, un kir !

1 rue du stade Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-03 20:00:00

fin : 2026-12-03 21:00:00

Date(s) :

2026-12-03

Autour d’une grande table recouverte d’une nappe blanche, cinq serveurs préparent un vin d’honneur, sous l’œil exigeant de leur chef de rang. Mais entre maladresses, quiproquos et catastrophes en chaîne, rien ne se déroule comme prévu. Très vite, cette équipe de bras cassés transforme la réception en un irrésistible chaos, pour le plus grand bonheur du public.

Après plus de 500 représentations à travers le monde, Garçon, un kir! continue de séduire petits et grands grâce à son humour universel et son incroyable inventivité. Entre théâtre visuel, clown et burlesque, les gags s’enchaînent à un rythme effréné. .

1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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L’événement Garçon, un kir ! Bischwiller a été mis à jour le 2026-09-10 par Maison de la Culture de Bischwiller