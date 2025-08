Garçon Velours • Léane • Théo Filius SUPERSONIC Paris

Garçon Velours • Léane • Théo Filius SUPERSONIC Paris samedi 16 août 2025.

GARÇON VELOURS (22h30)

(Pop française – Soon Enough Records – Paris, FR)

Garçon Velours est un crooner moderne à la voix envoûtante. Il a été biberonné à la Soul américaine avant de se nourrir de Chanson française.

« Bienvenue à bord de Velours Airlines ». Ce sont avec ces mots que Garçon Velours vous fait voyager dans son univers où la variété française et la soul américaine se rencontrent sur des sonorités 80s. Son « cabin crew » composé d’Hugo à la batterie, et d’Alexis à la guitare, vous berce et vous fait danser sur des chansons d’amour loin d’être naïves, et des textes mélancoliques apposés sur des rythmes disco.

Quand Garçon Velours enfile sa casquette de commandant de bord et s’empare du micro, il vous embarque dans une épopée intime, alliant nostalgie et modernité, spleen et second degré.

Laissez-vous transporter dans cette faille spatio-temporelle dans laquelle Garçon Velours distille savamment ses multiples influences. Le timbre profond de sa voix, la modernité de ses textes et l’éclat des synthés vous entraînent et alors que sonnent les dernières notes, vous voilà arrivés à destination.

Les 3 influences : L’impératrice, Requin Chagrin, Juliette Armanet

https://kuronekomedia.lnk.to/JPLA

https://youtu.be/wMU5yjtnFf0?si=QGgEZGvQHTiuFW5k

LÉANE (21h30)

(French pop – Paris, FR)

Léane est une auteure-compositrice interprète, musicienne et productrice originaire de la banlieue parisienne. Sa musique propose une plongée dans un monde onirique et sensuel. Ce mix d’électro-pop et de chanson française met en avant une voix chaleureuse mêlée à l’utilisation de synthétiseurs analogiques qui contribue à un style musical coloré et frais. Cette jeune artiste a pour ambition de partager ses réflexions sur son rapport au monde et aux autres à travers une écriture imagée et faussement naïve. Entre nostalgie et rythmes dansants, sa musique témoigne de ses diverses inspirations telles que Parcels, Air, Vladimir Cosma ou encore Niagara. Léane invite le public à partager un « Tête-à-tête » avec elle en écoutant son premier EP sorti le 17 Janvier 2025.

Les 3 influences : Parcels, l’Impératrice et Claire Laffut

https://soundcloud.com/leane-ft/sets/tete-a-tete-unreleased

https://www.youtube.com/@LeaneChantonne

THEO FILIUS (20h30)

(Electro pop – J14 Records – France)

« Chou 3000 » est le deuxième EP deTheo Filius. Après son premier EP en 2024. Il vient de la musique de Film et du jazz dans lequel il a forgé ses influences.

Après avoir approché sa quête personnelle vers la solitude au travers de son dernier EP « Ravalement de façade », cet EP parle du poids du temps qui passe et de la nostalgie des racines. Un ancrage qui se fait sentir.

Cette nouvelle création autonome qui est l’aboutissement d’une histoire personnelle avec la musique faite de rencontres et d’influences.

Les 3 influences : The Strokes, Gorillaz, Sébastien Tellier

https://open.spotify.com/artist/3pghp3WpfRgJwvBfLdy9v0…

———————————

Samedi 16 Août 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… AIR, Sébastien Tellier & Flavien Berger.

Le samedi 16 août 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo