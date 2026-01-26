Garçons manqués Le Gala Permanent Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement

Garçons manqués Le Gala Permanent

Vendredi 20 février 2026 de 20h à 22h. Théâtre de l'Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement

Tarif : 12 – 12 – 14 EUR

Début : 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-20 22:00:00

2026-02-20

Le Gala Permanent présente Garçons manqués !

Trans, pédale, travelo… Gino Va Gino, John Travelota et Suze Tonic cherchent ensemble la recette de la masculinité et se posent des questions existentielles. Quelle taille doit faire la b*** d’un dragking ? Comment marcher comme une folle ? Combien y a-t-il d’hommes dans un homme ? En bref comment devenir un vrai garçon manqué ?





A partir de leurs expériences personnelles et de leurs vécus, iels détissent les modèles masculins et reviennent ensemble sous forme d’une grande discussion sur des masculinités passées ou présentes, qu’iels aiment ou exècrent, qui les habitent ou les hantent; mais qui font partie de nous.





Un spectacle drôle, touchant et décalé dans lequel iels invoquent des hommes de leur vie, pour mieux parler de l’impossibilité de réussir la norme de genre ou plutôt, de la volonté de toujours la rater. .

Théâtre de l'Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement 13001

Le Gala Permanent presents Garçons manqués!

