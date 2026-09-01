Garçons s’il vous plaît ! Place Jean Jaurès Revin

Informations pratiques

Revin

Garçons s’il vous plaît !

Place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Garçons s’il vous plaît ! Trio vocal – Chansons de proximité à la carte. Véritables « serveurs vocaux » a cappella, ce trio se balade au cœur du public muni d’une ardoise de chansons à la demande. Ils s’approprient les espaces, évoluent au milieu des spectateurs. Chantant pour un spectateur comme pour un cercle de 50 personnes… Traversant le répertoire classique, la chanson française et les grandes musiques de film, les Garçons nous offrent un service impeccable et personnalisé. Les Garçons voyagent léger : un costume, une ardoise et un diapason à la ceinture qui leur donne le la. Durée : 1h15 Tout public.

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Place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 55 71 contact@ville-revin.fr

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English :

Guys, Please! Vocal Trio—Local Songs à la carte. True a cappella “vocal waiters,” this trio wanders through the audience carrying a chalkboard with songs on demand. They make the space their own, moving among the spectators. Singing for a single audience member or a group of 50… Drawing from the classical repertoire, French chansons, and iconic film scores, Les Garçons offer impeccable and personalized service. Les Garçons travel light: a suit, a slate, and a tuning fork on their belt to set the pitch. Duration: 1 hour 15 minutes. Suitable for all ages.

L’événement Garçons s’il vous plaît ! Revin a été mis à jour le 2026-09-10 par Ardennes Tourisme