Garde-Boue ! Festival international de théâtre de rue ECLAT Aurillac

Garde-Boue ! 20 – 23 août Festival international de théâtre de rue ECLAT Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-20T21:30:00 – 2025-08-20T23:00:00

Fin : 2025-08-23T21:30:00 – 2025-08-23T23:00:00

Nous sommes en 1984.

Devant une maison élimée s’entassent des cartons, des cageots, des tas de vieilleries, un amas de choses oubliées sous la poussière, années après années.Malgré ses presque quarante ans, Lulu a encore des airs de gamin, il vit de petits boulots et de bricolages.”- Mais attention, faut préciser, je fais de l’artistique !

” Lulu n’a pas bien connu son père Claude, mort héroïquement à la guerre d’Indochine. Quand sa maman meurt, le gamin a tout juste onze ans et le frère de Claude, l’oncle Jeannot,recueille l’orphelin.Tonton Jeannot, militaire en retraite, est un bonhomme sympathique et plutôt rigolard, il vit dans le souvenir de son frère disparu et depuis le décès de sa regrettée Simone, il se consacre corps et âme à sa collection de mobylettes.

“- C’est comme une maladie, j’ai le virus de la Motobécane…”

Jeannot et Lulu se sont enfin décidés à vendre la maison de Claude, ils doivent la vider. Ils font l’inventaire des “trésors” qu’elle renferme, entre deux bières… Du fond des caisses, les deux acolytes extirpent les vestiges du passé et revivent avec tendresse l’insouciance et l’absurde de la vie.

”- Là on met ce qu’on garde, là on met ce qu’on jette…”

Quand, au milieu des rires, le clairon se met à sonner, alors l’ombre de Claude, le héros de l’Indochine, s’élève avec bravoure au-dessus des montagnes du Tonkin…

Théâtre Group’ / Patrice JOUFFROY