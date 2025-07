Garde-Boue ! Lons le Saunier Lons-le-Saunier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-10T18:00:00 – 2025-08-10T19:15:00

Fin : 2025-08-10T18:00:00 – 2025-08-10T19:15:00

Garde-Boue, c’est 2 types, Lucien dit Lulu, la quarantaine qui a perdu son père à la guerre d’Indochine, neveu de Jean dit Jeannot, la soixantaine qui a perdu sa femme et qui est devenu fan de mobylettes. Nous sommes en 1984.

A l’occasion d’un vide maison, celle du père de Lulu, frère de Jean, on assiste à un tableau vivant, humoristique et émouvant, dans lequel on découvre petit à petit la vie de ces deux types; la guerre, la violence, la mort sont là. Présentes et prégnantes. Et le final nous les fait ressentir bruyamment. La forme et le climat de Garde-Boue n’est pas anxiogène, les personnages attachants, crétins aussi, nous entrainent avec humour et décalage bienfaisant. C’est une comédie dramatique !

Lons le Saunier lons le saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 24 55 61

THEATRE GROUP’ / Patrice JOUFFROY