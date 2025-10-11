GARDEN – CHOREME Parc de la Poudrerie Villepinte

Entrée libre

CHORÈME

explore notre rapport à l’invisible, à ce qui ne se voit pas mais peut soudain s’entendre. Cette nouvelle création Art et Science interroge notre lien à notre environnement via le monde des sons. La biophonie, avec les bandes sonores enregistrées par Céline Grangey au parc forestier de la Poudrerie, dialogue avec le musical, nous reliant l’espace d’un instant à une autre cosmogonie poétique.

Création pour Quartet à cordes et bandes sonores

Séverine Morfin Alto, composition / Odile Auboin Alto / Malik Ziad Mandol, guembri / Guillaume Magne Guitares / Céline Grangey Bandes sonores

avec : Damien Delorme Philosophe, Yann Tremblay Eco-ethologue, Yann Bagot Plasticien

En partenariat avec l’Ensemble Contemporain, le Parc de la Poudrerie et le Théâtre de Vanves

Compagnie gArden / CHOREME

Sortie d’album le 2 avril 2026 au théâtre de Vanves

Séverine Morfin écouter & voir

La Cie GARDEN est conventionnée par la DRAC Ile-de-France pour la période 2025-2026

Une exploration musicale et sensible de notre rapport à l’invisible, à ce qui ne se voit pas mais peut soudain s’entendre. CREATION JAZZ

©Alain Delorme