Garden Game dans les jardins du Château de Valmer

Chançay Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Escape Game version jardins un jeu grandeur nature au sein des jardins du Château de Valmer.

Des mystères, de l’amour et une quête aventureuse… Vivez tout cela au Château de Valmer avec sa nouvelle édition du Garden Game, un jeu grandeur jardin pour découvrir autrement ce lieu chargé d’histoire. Une enquête familiale sur les 5 hectares de jardins labellisés ‘Jardin remarquable’ pour petits et grands. Garden Game à partir de 7 ans. 5 .

Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 52 93 12 jardins@chateaudevalmer.com

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English :

Escape Game garden version: a life-size game in the gardens of Valmer Castle.

L’événement Garden Game dans les jardins du Château de Valmer Chançay a été mis à jour le 2026-03-13 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire