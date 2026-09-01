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GARDEN GROOVE PARTY HIFE Labège Labège

jeudi 17 septembre 2026 · HIFE Labège · Labège

GARDEN GROOVE PARTY HIFE Labège Labège

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
HIFE Labège
Adresse
1151 L'Occitane
Ville
31670 Labège
Département
Haute-Garonne
Tarif

Labège

GARDEN GROOVE PARTY

HIFE Labège 1151 L’Occitane Labège Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:00:00
fin : 2026-09-17 23:59:00

Date(s) :
2026-09-17

Garden Groove Party by Hife & Supper
Music band @isthecherryontop
DJ Set @fromdasyall
️ Vintage market by @retrocolette
Stand de tattoos (real ones) avec @anna.v.poke
Jeux en bois & pétanque tout terrain by @lamariolefrance
A boire et à manger by @supper_moment
Surprises…

=> Et pour être sûr d’avoir une table, une résa au restau par ici : [https://bookings.zenchef.com/results?rid=371444&pid=1001&day=2026-09-17](https://bookings.zenchef.com/results?rid=371444&pid=1001&day=2026-09-17)   .

HIFE Labège 1151 L’Occitane Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Garden Groove Party by Hife & Supper

L’événement GARDEN GROOVE PARTY Labège a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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