GARDEN GROOVE PARTY HIFE Labège Labège
jeudi 17 septembre 2026 · HIFE Labège · Labège
Informations pratiques
Labège
GARDEN GROOVE PARTY
HIFE Labège 1151 L’Occitane Labège Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:00:00
fin : 2026-09-17 23:59:00
Date(s) :
2026-09-17
Garden Groove Party by Hife & Supper
Music band @isthecherryontop
DJ Set @fromdasyall
️ Vintage market by @retrocolette
Stand de tattoos (real ones) avec @anna.v.poke
Jeux en bois & pétanque tout terrain by @lamariolefrance
A boire et à manger by @supper_moment
Surprises…
=> Et pour être sûr d’avoir une table, une résa au restau par ici : [https://bookings.zenchef.com/results?rid=371444&pid=1001&day=2026-09-17](https://bookings.zenchef.com/results?rid=371444&pid=1001&day=2026-09-17) .
HIFE Labège 1151 L’Occitane Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Garden Groove Party by Hife & Supper
L’événement GARDEN GROOVE PARTY Labège a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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