GARDEN GROOVE PARTY HIFE Labège Labège

Informations pratiques

Labège

GARDEN GROOVE PARTY

HIFE Labège 1151 L’Occitane Labège Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:00:00

fin : 2026-09-17 23:59:00

Date(s) :

2026-09-17

Garden Groove Party by Hife & Supper

Music band @isthecherryontop

DJ Set @fromdasyall

️ Vintage market by @retrocolette

Stand de tattoos (real ones) avec @anna.v.poke

Jeux en bois & pétanque tout terrain by @lamariolefrance

A boire et à manger by @supper_moment

Surprises…

=> Et pour être sûr d’avoir une table, une résa au restau par ici : [https://bookings.zenchef.com/results?rid=371444&pid=1001&day=2026-09-17](https://bookings.zenchef.com/results?rid=371444&pid=1001&day=2026-09-17) .

HIFE Labège 1151 L’Occitane Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Garden Groove Party by Hife & Supper

L’événement GARDEN GROOVE PARTY Labège a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE