GARDEN : MAD MAPLE La Casa Musicale Perpignan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-18T20:30:00 – 2025-09-18T21:45:00

Fin : 2025-09-18T20:30:00 – 2025-09-18T21:45:00

MAD MAPLE

Si les arbres pouvaient donner leur point de vue sur l’état du monde, que diraient-ils ?

Peut-être s’apercevrait-on qu’ils sont devenus fous… Mêlant écriture et improvisation, Mad Maple interroge notre rapport à la nature et aux sons. Au fil de trois suites d’une intense poésie, l’alto (Séverine Morfin), la guitare (Guillaume Magne), la clarinette et le monotron (Élodie Pasquier) dialoguent avec des enregistrements de sons de forêt, de glacier et de tempête (Céline Grangey). Conçus comme quatre voix à part entière, tous se fondent en un même corps mouvant et vivant, conférant à la musique une épaisseur joyeuse, une douce densité et une certaine évidence. Nous faisons partie du tout, semblent dire ces paysages imaginaires. En réactivant un rapport vibratoire à notre environnement, Mad Maple donne naissance à un nouveau monde.

Séverine Morfin alto, compositions / Elodie Pasquier clarinettes, monotron

Guillaume Magne guitares, banjo / Céline Grangey bandes sonores

« Pour faire jaillir l’émotion, la compositrice malaxe l’acoustique, l’électronique et des captations de bruits de la nature. […] Notre maison brûle, pourtant la musique de Séverine nous fait lâcher le lest de nos peurs. […] « Mad Maple » est un album inventif, traversé de fulgurances, sublime. » Alice Leclerc jazznews

Compagnie gArden / Séverine Morfin – découvrir MAD MAPLE ici

Concert suivi d’une tournée Estonie Finlande du 20 au 28 septembre

Glacés live et Dans la forêt live également la crétion 2025 Mad Maple extended

La Cie GARDEN est conventionnée par la DRAC Ile-de-France pour la période 2025-2026

Au fil de trois suites d’une intense poésie, mêlant écriture et improvisation, Mad Maple interroge notre rapport à la nature et aux sons. jazz bandes sonores

©Maxime François