Garden of Silences avec Clément Janinet quartet Salle de bal du Lion D’Or Simandre mardi 11 novembre 2025.

Garden of Silences avec Clément Janinet quartet

Salle de bal du Lion D’Or 87 rue du 19 mars 1962 Simandre Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-11 19:00:00

2025-11-11

Insatiable voyageur, le violoniste Clément Janinet compose un nouveau répertoire puissamment évocateur, flirtant avec le jazz scandinave et les musiques populaires.

Pour cette toute nouvelle création, le violoniste a réuni un quartette transeuropéen hors normes, où son goût des textures timbrales se frotte à l’univers de la Renaissance et de la musique baroque.

Avec Clément Janinet,violon, composition, Arve Henriksen (NOR),trompette

Ambre Vuillermoz (FRA), accordéon et Robert Lucaciu (GER), contrebasse. Riches de leurs complémentarités comme de leurs différences, ils sculptent patiemment un son qui n’appartient qu’à eux. .

Salle de bal du Lion D’Or 87 rue du 19 mars 1962 Simandre 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 37 77 67 accords@liondor.org

