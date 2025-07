Garden Party à l’Hôtel de l’Abbaye Le Tronchet

Garden Party à l'Hôtel de l'Abbaye Le Tronchet dimanche 13 juillet 2025.

Garden Party à l’Hôtel de l’Abbaye

7 Rue de l’Abbatiale Le Tronchet Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-13 12:00:00

fin : 2025-07-13 17:00:00

2025-07-13

Au cœur de son arboré, cadre bucolique et préservé, l’Hôtel de l’Abbaye a choisi de mettre à l’honneur la gastronomie française à travers un événement inédit, festif et estival.

L’hôtel convie petits et grands, voisins curieux et voyageurs de passage, à sa première Garden Party Tour de France , une célébration gourmande et décontractée, placée sous le signe de la convivialité.

Une escapade culinaire au cœur des régions françaises :

Installée autour de la charmante gloriette en fer forgé qui trône au centre du jardin, cette parenthèse gourmande proposera un parcours culinaire à travers les saveurs emblématiques de nos terroirs. Quatre ateliers thématiques, répartis aux quatre coins du jardin, rendront hommage à la richesse gastronomique du Nord, du Sud, de l’Est et de l’Ouest de la France.

Au menu moules à la Lilloise, poulpe grillé flambé à l’anis, tarte flambée au feu de bois, galettes à composer soi-même, banc de l’écailler… Le tout agrémenté de douceurs sucrées comme les merveilles à la fleur d’oranger, le Paris-Brest à la pistache ou encore un croquant dijonnais au confit de mirabelle.

Pour accompagner ces délices, un cocktail de bienvenue Garden Party sera offert à chaque invité, tandis que smoothies et boissons estivales seront disponibles à la carte.

Ambiance chic, jeux de jardin et musique live

Côté ambiance, place à la détente et à la bonne humeur. Sous les arbres centenaires, les convives pourront profiter de jeux d’extérieur et se laisser bercer par les notes douces d’un chanteur guitare-voix, en live. Une atmosphère à la fois élégante et décontractée, idéale pour un moment entre amis, en famille ou en couple, à la veille de la fête nationale.

Evénement ouvert à tous. .

7 Rue de l’Abbatiale Le Tronchet 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 94 41

